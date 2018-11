Witte mars voor slachtoffers van zware misdaad 07 november 2018

Slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, Marc Dutroux én de Bende van Nijvel organiseren overmorgen een witte mars in Aalst. "De overheid zorgt niet goed voor slachtoffers van zware misdaden. We moeten elke dag vechten tegen het trauma en voor onze rechten", zegt slachtoffervereniging V-Europe. Het idee voor de mars kwam er dankzij de film 'Niet schieten' van Bende-slachtoffer David Van de Steen, die zijn ouders en zus verloor bij de overval op de Delhaize in Aalst. "Ik heb het gevoel dat mensen na het zien van de film eindelijk beseffen wat het is om slachtoffer te zijn", zegt hij. De mars start om 20 uur op de Grote Markt. Alle slachtoffers mogen zich melden in café Het Paviljoen, zodat ze vooraan kunnen meestappen.

