Witte kassa, toch nog zwartwerk 16 februari 2018

De aanwezigheid van een witte kassa in een restaurant garandeert niet dat er niet meer in het zwart wordt gewerkt. Tal van horecazaken houden er twee jaar na de invoering nog een tweede, niet- geregistreerde kassa op na, bevestigt de FOD Financiën. "Tachtig procent van alle restaurants is nu uitgerust met het systeem, maar de helft van de restauranthouders speelt het spel niet zoals het hoort", zegt Miguel Van Keirsbilck van de sectorfederatie Belgian Restaurants Association (BRA). "Zo ontstaat oneerlijke concurrentie, maar het ontbreekt aan politieke moed om daar tegen op te treden."

