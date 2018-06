Witte haai gespot in buurt van Mallorca 30 juni 2018

Op de foto lijkt hij slechts een schim van zichzelf, maar hij is er écht: de witte haai in de buurt van de Spaanse Balearen. Voor het eerst in 30 jaar werd zo'n mensenhaai in die buurt gespot, zegt Alnitak, een centrum voor marineonderzoek, op Facebook. De wetenschappers spotten het dier in de buurt van Cabrera, een eiland ten zuiden van Mallorca, zegt directeur Ricardo Sagarminaga. De krant 'Diario de Mallorca' spreekt van een "historische gebeurtenis". "Er waren de voorbije jaren nóg waarnemingen, maar die konden nooit bevestigd worden. Dit is de eerste wetenschappelijke bevestiging van de aanwezigheid van een grote witte haai in Spaanse wateren in zeker dertig jaar", zegt Sagarminaga.

