Witsel "Winnen voor verjaardag coach" 14 juli 2018

"We hebben ons ingehouden." Axel Witsel knipoogde eens toen het verjaardagsmoment van bondscoach Roberto Martínez, gisteren 45 geworden, ter sprake kwam. "Net zoals bij elke verjaardag vormden we op training twee rijen, waartussen de jarige moet lopen en hij een paar tikken incasseert. (lacht) Al zijn we nu braver dan gewoonlijk geweest. Het zou trouwens leuk zijn om voor de coach te winnen, maar we doen het ook voor het land, de fans én onszelf. Je kunt niet elke dag derde worden op een WK, hé. We gaan voor winst." (PJC)

