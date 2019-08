Exclusief voor abonnees Witsel weer even Rouche 26 augustus 2019

Voor de aftrap ging het dak er al even af op Sclessin. Axel Witsel gaf de aftrap, tot jolijt van de 25.000 Luikse kelen. De middenvelder won in 2009 de Gouden Schoen als speler van Standard. Gisteren had hij een vrije dag, nadat hij Dortmund vrijdag naar de zege had geleid tegen Keulen. (NVK)

