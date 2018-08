Witsel vandaag van Dortmund 06 augustus 2018

Axel Witsel (29) heeft zijn toptransfer beet. De Rode Duivel sluit vandaag aan bij Borussia Dortmund, dat op oefenkamp is in het Zwitserse Bad Ragaz. De middenvelder tekent er normaal een contract voor vier seizoenen en wordt dan woensdag officieel voorgesteld. De stugge houding van Tianjin Quanjian heeft dus niet geholpen. De Chinese club betwistte eerder nog de afkoopsom van 20 miljoen in het contract van Witsel. Gisteren ging men toch overstag. (VDVJ/PJC)