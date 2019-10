Exclusief voor abonnees Witsel treft raak op aangeven Thorgan 07 oktober 2019

Wunderbar, des te meer omdat de goal van Belgische makelij was. Thorgan Hazard zorgde voor de corner, aan de rand van de zestien nam Axel Witsel de bal héérlijk op de slof, goed voor de 0-1 in Freiburg. Het was reeds Witsels tweede competitiedoelpunt dit seizoen, zijn zesde in totaal. Desondanks konden de Rode Duivels van Borussia Dortmund niet volmaakt gelukkig zijn. Sterker nog: de ontgoocheling viel van hun gezicht af te leven na de wedstrijd. Dortmund gaf tegen Freiburg namelijk tot twee keer toe een voorsprong uit handen. Eerst maakte Gian-Luca Waldschmidt 1-1, in het absolute slot was er een owngoal van Akanji: van 1-2 naar 2-2. Tussendoor scoorde Achraf Hakimi. Hazard speelde 63 minuten, Witsel maakte de partij vol. Door het gelijkspel miste Dortmund zijn start in de Bundesliga, het telt na zeven duels slechts twaalf punten. De kloof met de concurrentie is - gelukkig voor Witsel en Hazard - wel beperkt. (PJC)

