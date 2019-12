Exclusief voor abonnees Witsel toont schade aan gezicht vanop vakantie in Lapland 23 december 2019

00u00 0

Bont en blauw, maar met een glimlach. Axel Witsel heeft voor het eerst de sporen getoond van zijn zware val van de trap twee weken geleden. De middenvelder is momenteel met zijn echtgenote Rafaella Szabo en dochtertjes Maï-Li (4) en Evy (2) op wintervakantie in Lapland. In de filmpjes is te zien dat vooral onder het rechteroog van Witsel nog een 'aandenken' te bespeuren is. De Rode Duivel viel op 7 december in zijn woning van de trap, nadat hij tegen een kinderhekje leunde. De balans was zwaar: een breuk aan het neusbeen en verschillende verwondingen in het gelaat. Witsel moest mond- en gezichtschirurgie ondergaan, waardoor zijn kalenderjaar vroegtijdig beëindigd werd. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis

Meer over Axel Witsel