Exclusief voor abonnees Witsel steunt "helden van coronacrisis" 11 juli 2020

00u00 0

Voor één keer valt niet alleen zijn afro op. Axel Witsel steunt net als heel wat andere BV's de mondmaskeractie van Panathlon. Die organisatie, die ethiek en fair play in de sport promoot, wil met herbruikbare stoffen mondmaskers "alle helden van de Covid-19-gezondheidscrisis bedanken". Op de maskers staat dan ook in het groot 'DANK U' of 'MERCI' gedrukt, waarbij elke letter is opgevuld met de beroepen die het verschil hebben gemaakt tijdens de crisis. Voor elk verkocht masker doneert Panathlon één euro aan Special Olympics Belgium, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking. Onder meer premier Sophie Wilmès, Herman Van Rompuy, Philippe Geubels, Katja Retsin en Showbizz Bart werden al met een 'DANK U'-mondmasker gespot. De herbruikbare stoffen mondmaskers zijn verkrijgbaar per doos van tien en zijn online te koop voor veertig euro. (VDVJ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen