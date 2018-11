Witsel "Nog zo lang mogelijk doorgaan" 15 november 2018

00u00 0

Als de Rode Duivels vanavond IJsland verslaan, boekt Axel Witsel (29) zijn 60ste overwinning in zijn 100ste interland. "Opnieuw een goaltje, zoals in mijn eerste interland, zou leuk zijn", lachte Witsel. "Die kaap ronden, is best belangrijk voor me. Het maakt me fier. Hoe lang ik nog wil doorgaan? Ik heb geen aantal caps in gedachten, maar zo lang mijn hoofd en lichaam er zin in hebben, wil ik doorgaan. Ik ben nog niet op leeftijd en heb nog enkele mooie jaren voor me." Zo'n mijlpaal vraagt ook om een blik in de achteruitkijkspiegel. "Ik ben trots dat ik met elke trainer goed kon samenwerken. Vandereycken liet me debuteren. Wilmots plaatste me definitief op de '6'. Dat was misschien wel een keerpunt in mijn carrière als Rode Duivel. Martínez introduceerde het systeem met drie verdedigers en de echte winnaarsmentaliteit. Het WK in Rusland was mijn mooiste periode als Rode Duivel. Ook al blijft het moeilijk om die halve finale tegen Frankrijk uit je hoofd te zetten. De uitschakeling op het EK tegen Wales was ook een domper." Ook toen hij in China aan de slag was, viel Witsel nooit uit de boot bij de nationale ploeg. "Ik heb een atypisch parcours afgelegd, maar ik zou het allemaal zo overdoen. Ik heb wat kritiek gekregen toen ik naar Azië trok, maar ik bleef altijd bij de nationale ploeg en belandde toch nog bij een Europese topclub." (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN