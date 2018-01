Witsel naar Aziatische CL 31 januari 2018

00u00 0

Axel Witsel heeft zich met zijn Chinese club Tianjian Quanjian geplaatst voor de groepsfase van de Aziatische Champions League. Het team van Rode Duivel klopte in de laatste kwalificatieronde het Filipijnse Ceres met 2-0. Daar speelde een Belg mee: linksachter Jeffrey Christiaens, een jeugdproduct van Club Brugge. De Franse spits Anthony Modeste scoorde twee keer. In de groepsfase speelt Tianjin Quanjian tegen Jeonbuk Hyundai Motors (Zuid-Korea), Kitchee (Hongkong) en het Japanse Kashiwa Reysol of het Thaise Muangthong United.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN