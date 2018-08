Witsel meteen redder van Dortmund 21 augustus 2018

00u00 0

Het droomhuwelijk is met een climax begonnen. Axel Witsel kroonde zich bij zijn debuut voor Dortmund meteen tot redder in de Duitse beker. Nochtans kreeg de Rode Duivel, een kwartier voor tijd ingevallen, snel een domper te verwerken. Drie minuten later scoorde tweedeklasser Greuther Fürth de 1-0. Een blamage in de eerste ronde van de Pokal kwam akelig dichtbij. Tot Marco Reus in de 95ste minuut een perfecte voorzet naar de meegekomen Witsel verstuurde. De middenvelder schoot in één tijd perfect binnen met rechts. Het gekende zegegebaar - en veel knuffels van zijn ploegmaats - volgde. In de slotminuut van de verlengingen trapte Reus Dortmund nog naar de overwinning.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN