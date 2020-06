Exclusief voor abonnees Witsel met statement tegen racisme DUITSLAND 08 juni 2020

00u00 0

Voor het eerst sinds de herstart van de Bundesliga stond Axel Witsel aan de aftrap bij Borussia Dortmund, dat met het kleinste verschil van Hertha Berlijn won. Emre Can nam de winninggoal voor zijn rekening. Haaland ontbrak door een knieblessure. Witsel, die sterk speelde, werd na 80 minuten gewisseld. Een minuut eerder was ook Thorgan Hazard naar de kant gehaald, die kon zijn stempel niet drukken. Bij Hertha speelde Boyata een prima partij, Lukebakio bleef aan de rust in de kleedkamer. Voor het team uit Berlijn was het hun eerste nederlaag sinds de herstart. Tijdens de opwarming in het Signal Iduna Park droegen de spelers van Dortmund T-shirts waarmee ze hun steun betuigden in de strijd tegen racisme. Voor de aftrap stonden de twee teams samen rond de middencirkel om te knielen, als eerbetoon aan George Floyd, die op 25 mei in Minneapolis door zinloos politiegeweld om het leven kwam. (VH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen