Witsel klopt Thorgan Hazard 22 december 2018

Borussia Dortmund zette gisteren vrolijk de winterstop in. BVB won het burenduel van Borussia Mönchengladbach met 2-1 en doet zo alweer een gouden zaak aan de kop van de Bundesliga. Jadon Sancho zette Dortmund met een knap overhoeks schot op voorsprong. Het zesde competitiedoelpunt al voor het 18-jarige Engelse toptalent. In de blessuretijd van de eerste helft bracht Kramer de stand nog wel op 1-1, maar vroeg in de tweede helft klom Dortmund weer op voorsprong via Reus. Götze tekende voor twee assists. Rode Duivels Witsel en Thorgan Hazard stonden allebei 90 minuten op de mat. Danzij de zege diept Dortmund de kloof met Gladbach uit tot 9 punten. Bayern kan straks over het team van Thorgan naar de tweede plek wippen als het uit bij Frankfurt wint. (SJH)

