Witsel investeert mee in nieuwe firma 'Immo Standard' 06 februari 2020

Standard kan wat extra geld gebruiken. Daarom richtte Bruno Venanzi een nieuw bedrijf op: 'Immo du Standard de Liège'. De club zal Sclessin verkopen aan de nieuwe bvba om het stadion daarna weer te huren, op zoek naar financiële ademruimte. Op termijn willen de Rouches hun stadion uitbouwen tot een multifunctionele arena met onder meer een callcenter, het eindstation van de tram en een supermarkt. Investeert mee in het nieuwe bedrijf - net als de voorzitter: Axel Witsel. De Rode Duivel heeft de laatste jaren wel vaker geïnvesteerd in immobiliën en is altijd verbonden gebleven met de Rouches. (FDZ)