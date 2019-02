Witsel hijst zich naast Kompany 13 februari 2019

Van de huidige generatie Rode Duivels wordt Axel Witsel (30) vanavond mee de Europese primus. Hij zet zich naast Vincent Kompany op de troon als huidig international met de meeste Europese matchen op de teller. Witsel speelt op Wembley zijn 92ste Europese wedstrijd, zijn honderdste continentale - hij speelde ook acht wedstrijden in de Aziatische Champions League. Qua Europese ervaring moet Witsel momenteel enkel Kompany en recordinternational Jan Vertonghen in zijn buurt dulden. Het record van Timmy Simons (128 Europese matchen) heeft hij nog lang niet binnen bereik. Stilaan heeft hij wel Olivier Deschacht in zicht, met 63 matchen nog altijd Belgisch recordhouder in de Champions League - Witsel zit na vanavond aan 58. (KTH)

