Witsel het vaakst op kampioenenbal 24 december 2019

De Belg met de meeste wedstrijden in de Champions League of Europacup I achter zijn naam, is Axel Witsel. Hij speelde tot nu toe 64 keer op het kampioenenbal, voor achtereenvolgens Standard, Benfica, Zenit en zijn huidige werkgever Borussia Dortmund. Daarna volgen Olivier Deschacht en Vincent Kompany (63 matchen) Timmy Simons (58 matchen), Filip De Wilde (57 matchen) en Daniel Van Buyten (55). Europees recordhouder is Iker Casillas met 181 wedstrijden. (RN)