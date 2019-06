Exclusief voor abonnees Witsel geniet op Ibiza 28 juni 2019

00u00 0

Family time. Axel Witsel (30) brengt zijn vakantie met vrouwlief Rafaella en dochtertjes Maï-Li (4) en Evy (2) door op Ibiza. Met de ene dolde hij in het water, de andere was duidelijk in slaap gevallen op de boot. Ook collega-Rode Duivel Nacer Chadli was van de partij. Enkele dagen geleden ging Witsel ook al dineren met enkele ex-ploegmaats van bij Zenit Sint-Petersburg.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis