Witsel en co krijgen dreun in titelstrijd

Desillusie voor Dortmund. Bayern München heeft zaterdag met een forse uithaal de machtsverhoudingen in de Bundesliga hersteld. In de honderdste 'Klassiker' smeerde het de Borussen een forfaitnederlaag aan. Via Dahoud kregen de bezoekers nochtans een unieke mogelijkheid om op voorsprong te komen in de Allianz Arena, maar de Duitser mikte van dichtbij op de paal. Een dure misser, want nadien kende de Rekordmeister geen genade. Dankzij goals van Hummels, Lewandowski, Martínez en Gnabry snelde het naar 4-0 voor rust. Nadien zorgde Lewandowski, die eerder zijn 200ste treffer in de Bundesliga scoorde, voor het slotakkoord. De titeldroom van Dortmund krijgt zo een enorme dreun. Voor Nieuwjaar telde het nog een voorsprong van negen punten op Bayern, maar nu ziet het de rivaal na 22 speeldagen opnieuw één punt boven hen wippen. Der Rekordmeister ligt zo weer op koers voor een 29ste landstitel. Benieuwd of Witsel en co er toch in slagen om hier nog van recht te krabbelen. (VDVJ)

