Witsel De machinist die aan het wieletje draait HOEZO, HIJ VERTRAAGT HET SPEL? HIJ BRENGT DE SNELHEID ERIN 26 juni 2018

00u00 0

Twee dagen na de uitschakeling tegen Wales op het EK in Frankrijk zit Axel Witsel (29) in een restaurant in Luik samen met Luciano D'Onofrio.

Je hebt 4% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN