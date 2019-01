Witsel bezorgt Dortmund de zege 21 januari 2019

Axel Witsel was zaterdag de matchwinnaar voor Dortmund in het duel tegen RB Leipzig. Na twintig minuten zorgde Witsel voor de enige treffer in het duel tussen de competitieleider en het nummer vier uit de Bundesliga. Dortmund heeft na achttien speeldagen nog steeds zes punten voorsprong op eerste achtervolger en titelverdediger Bayern München. (KDZ)