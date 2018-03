Witsel 10 jaar Rode Duivel 27 maart 2018

Axel Witsel (29) vierde gisteren zijn tiende verjaardag bij de Rode Duivels. Op 26 maart 2008 maakte Witsel, toen net 19, zijn debuut onder René Vandereycken in de oefenwedstrijd tegen Marokko. De middenvelder scoorde toen ook meteen zijn eerste goal, maar België verloor wel pijnlijk met 1-4. Vanavond kan Witsel zijn 88ste cap verzamelen. Daarmee blijft de middenvelder van Tianjin Quanjian op een vierde plek in de ranglijst van meeste interlands na Jan Vertonghen (98, vandaag 99), Ceulemans (96) en Simons (94). "Zelfs na tien jaar blijft het een grote eer om voor je land te mogen spelen, want dat is het mooiste wat je als sporter kan bereiken", reageerde Witsel. "Ik kan niet wachten op de volgende uitdagingen met België, te beginnen met het WK in Rusland." (DPB)

