Wist u dat... 14 juni 2019

Frank Vandenbroucke de laatste Belg was die een tijdrit en een rit in lijn in eenzelfde ronde won: Parijs-Nice 1998 (1ste rit: tijdrit over 10,2 km Suresnes-Parijs, 5de rit: Cusset-Col de la République)?