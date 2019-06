Exclusief voor abonnees Wist Messi Maracanã-nachtmerrie uit? 28 juni 2019

Voor het eerst zijn er geen verwachtingen, vanavond tegen Venezuela. De voetbalgekke Argentijnen beginnen erin te berusten: Messi zal hen niet, zoals Maradona, naar een grote toernooizege leiden. De 'Gouden Generatie' ging ten onder op cruciale momenten en deze lichting mist kwaliteit. Dat bewijst deze Copa América. Kansloos verloren tegen Colombia, niet voorbij Paraguay en pas dankzij winst tegen ocharme Qatar op de slotspeeldag door de poules. Vanavond wacht met Venezuela wel een relatief haalbare tegenstander in de kwartfinales. Al gingen de Albiceleste daar in maart nog met 3-1 tegen onderuit... Weinig Argentijnen durven bijgevolg dromen van de hoofdprijs. Laat dat misschien net zijn wat deze ploeg nodig heeft. De voorbije jaren vaak versmacht door de hoge druk uit eigen land. Nu mag alles, maar moet niks. En dat uitgerekend in Maracanã. De plek waar Argentinië in 2014 de WK-finale verloor van Duitsland. Vijf jaar later keert Messi hier voor het eerst terug. (VDVJ)

