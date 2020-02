Exclusief voor abonnees Wisselvallig 01 februari 2020

Vandaag ligt er tijdens de ochtend een storing over het land en gaat het nog een tijdje regenen, vooral in het zuiden. Vervolgens wordt het droger in Vlaanderen, met ook opklaringen. Het is zacht bij 12 graden en er waait een vrij krachtige westenwind. Op het einde van de namiddag verwachten we een stevige buienlijn met kans op onweer en rukwinden tot 80 km/u. Vanavond trekken de buien weg en wordt het droger. Er is wel veel bewolking en na middernacht gaat het weer licht regenen. Het zal afkoelen, maar het blijft zacht bij 6 of 7 graden. De wind gaat stevig waaien uit zuidwestelijke richting.

