Wisselvallig

Vanochtend valt er nog neerslag, vooral in het oosten van het land. Daarna blijft het een tijdje droog met nu en dan wat zon. In de namiddag wordt het wisselvalliger met buien van regen, korrelhagel en natte sneeuw in Vlaanderen, en sneeuw op de Ardense hoogten. Daarbij komt er tegen de avond ook een harde wind te staan. Vooral in het westen van het land zijn er rukwinden mogelijk tot 90 km/u, in het binnenland is dat tot 70 km/u. De maxima liggen rond 6 of 7 graden, in de Ardennen tussen 2 en 5 graden.

