Exclusief voor abonnees Wisselvallig HET WEER 06 maart 2020

00u00 0

Vandaag is het 's ochtends nog grijs op de meeste plaatsen, met af en toe wat licht gedruppel. In het westen is het echter al vroeg droog en lichtbewolkt. Na de middag wisselen mooie opklaringen af met stapelwolken in het hele land en af en toe passeert er een regenbui. De maxima liggen rond 7 of 8 graden, maar het voelt wat frisser aan door een gure noordwestenwind.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Maxima

Ardennen

weer

weersvoorspelling