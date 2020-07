Exclusief voor abonnees Wisselvallig HET WEER 10 juli 2020

Vandaag is het grijs tijdens de ochtend en af en toe trekt er een regenbui voorbij, tussendoor is het echter ook vaak droog. Na de middag trekt een nieuwe buienlijn vanuit het westen door het land, dan is er tijdelijk kans op stevigere buien. Onder invloed van een koele noordwestenwind blijven de temperaturen steken op maximaal 19 graden. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten en wordt het zo goed als helder. De temperaturen kunnen al snel gaan dalen, rond 20 uur ligt het kwik op veel plaatsen al onder 15 graden. Tegen de ochtend worden minima gehaald rond 10 graden in het centrum van het land. In de Ardennen wordt het nog iets kouder.

