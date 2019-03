Wisselvallig HET WEER 15 maart 2019

00u00 0

De dag begint alweer somber en nat, maar in de loop van de voormiddag wordt het stilaan droger vanaf de kust. Eens de regen overal weg is, komen we in onstabiele lucht terecht en kunnen we een reeks regenbuien verwachten, afgewisseld met zonneschijn. De maxima liggen rond 12 graden en er staat een vrij krachtige tot krachtige west-zuidwestenwind met rukwinden mogelijk tot 70 km/u.

