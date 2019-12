Exclusief voor abonnees Wisselvallige week HET WEER 09 december 2019

00u00 0

Na een nacht met regen en vrij veel wind, valt er ook vanochtend eerst nog wat buiige regen. In de loop van de namiddag wordt het wel droger en is er zon, eerst aan zee en daarna ook in het binnenland. Het kan wel nog tot de avond duren voordat het helemaal droog wordt in het oosten van ons land. De maxima liggen rond 8 graden en er staat een matige, aan zee krachtige wind, met rukwinden tot 60 km per uur.

