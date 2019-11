Exclusief voor abonnees Wisselvallige Iserbyt doet twee gouden zaken 18 november 2019

00u00 0

Twee gezichten, toonde Eli Iserbyt afgelopen weekend. Zaterdag, in Tabor, de laatste man in het spoor van een ongenaakbare Mathieu van der Poel. Gisteren, in Tabor, vechtend tegen zichzelf op plaats vijf, op 1:10. "Ze vlogen er meteen stevig in. Iets té stevig voor mij, voelde ik. Pas in de laatste drie ronden kwam ik er een beetje door. Maar in zo'n dubbelweekend blijf ik het de tweede dag dus lastiger hebben dan de eerste." Vreemd genoeg deed Iserbyt twee keer een prima zaak in de klassementen. In de Wereldbeker was dat logisch. In de DVV Trofee, met de afwezigheid van Pidcock, de nóg slechtere dag van Vanthourenhout en Van der Haar en vooral de kettingproblemen van Aerts, een half mirakel. Van der Poel liep met de klap wel 1:20 op hem in. "Maar het WK wordt mijn laatste cross", houdt de wereldkampioen vol. "Daarna neem ik een week vakantie, waarop ik met de ploeg op stage trek en de focus verleg naar het klassieke voorjaar. Ik ben tot nader order dus geen concurrent voor Eli." (JDK)

