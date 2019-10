Exclusief voor abonnees Wisselvallig en fris HET WEER 09 oktober 2019

00u00 0

We krijgen heel wisselvallig weer. Het ene moment is het zonnig en droog, het andere zwaarbewolkt en nat. Zowat de hele dag door trekken er regenbuien over het land, en daar zal ook lokaal onweer tussen zitten. Er staat een matige zuidwestenwind, die relatief frisse lucht aanvoert. De maxima geraken met moeite aan 12 of 13 graden, met 9 graden op de hogere reliëfs.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over Europa

Maxima

Vlaanderen

weer