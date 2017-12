Wisselvallig eindejaar HET WEER 00u00 0

Vandaag wordt het eerst grijs en regenachtig. De buien trekken weg en dan volgt er een hele tijd droog weer, met opklaringen. De meeste zon is te zien aan zee en in de ruimere noordwestelijke regio. Er zijn wel enkele buien mogelijk, maar het blijft vaak droog. Maxima rond 13 of 14 graden, erg zacht dus. Maar het voelt niet altijd zo zacht aan, door de regen en de wind. Er staat een vrij krachtige westenwind met rukwinden van 60 of 70 kilometer per uur.

