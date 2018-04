Wissels op komst Vanderhaeghe denkt aan Sylla 21 april 2018

Yves Vanderhaeghe is een trainer die graag vasthoudt aan wat goed is, maar na twee mindere matchen lijkt hij geneigd om gebruik te maken van zijn brede kern. "Los van de verdediging, zijn er misschien inderdaad wel wat wissels op komst. Een overweging is ook om wie fris is te laten spelen. We hebben tegen Genk bij de rust twee wissels moeten doorvoeren, dat had vermeden kunnen worden als degenen die zich niet fris voelden dat ook vooraf gezegd hadden." Vanderhaeghe denkt aan Mamadou Sylla, die over het hele seizoen nog altijd maar één goal achter zijn naam heeft. "Het is een naam waar ik rekening mee houd, omdat hij ze donderdag op training vlot binnentrapte", aldus Vanderhaeghe. "Het is toch een spits die weegt en waar je rekening mee moet houden. Het kan toch niet blijven duren dat hij geen goals meer maakt? Hij heeft mij overtuigd dat hij er zin in heeft, misschien kan hij nog iets belangrijks gaan doen in play-off 1."

