Wiskunde tegen virussen 02 november 2019

Nogal wat mensen zien wiskunde als iets waar je ziek van wordt. Toch zou het in de toekomst juist kunnen helpen om virussen als HIV of ebola te bestrijden. Wiskundige Jasmijn Baaijens (postdoctor aan Harvard Medical School in Boston) heeft het eerste algoritme geschreven om de genetische samenstelling van een nieuw virus in kaart te brengen. Vergelijk het met een puzzel van duizenden of zelfs miljoenen stukjes die zonder voorbeeldplaat in elkaar gezet moet worden. Een computer gevoed met een efficiënt zoekalgoritme kan helpen om die lastige klus sneller tot een goed einde te brengen. De software zit nog in de onderzoeksfase, maar Baaijens hoopt ze voor algemeen gebruik geschikt te maken en uit te breiden tot het genoom van bacteriën. (JPM)

