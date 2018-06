Wiskunde is in 22 juni 2018

Nooit eerder kozen zoveel Vlaamse jongeren voor een technische, wetenschappelijke of wiskundige opleiding. Dat blijkt uit de STEM-monitor van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters. Vorig schooljaar zaten 55.057 leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs in een STEM-richting (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Dat is een duidelijke stijging tegenover het schooljaar 2010-2011 toen het nog om 53.806 leerlingen ging.