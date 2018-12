Winterweer HET WEER 14 december 2018

Vandaag hangt er in de ochtend mist of lage bewolking, en die kan dicht genoeg zijn om ervoor te zorgen dat er wat ijskristallen uit vallen. Het is dan ook overal lichtjes aan het vriezen. Overdag wordt het een paar graden zachter en komen we uit op maxima van 0 tot 2 graden in Vlaanderen en -2 graden in de Hoge Venen. Op de meeste plaatsen komt de zon er snel door en de rest van de dag blijft het lichtbewolkt. De wind waait zwak tot matig, waardoor het wat kouder aanvoelt.

