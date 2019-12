Exclusief voor abonnees Winterstorm op weg naar New York 03 december 2019

New York maakt zich op voor een flink pak sneeuw. De eerste winterstorm zou een pak van zowat 10 centimeter met zich meebrengen."Het wordt chaos op de weg", waarschuwde weerman Bob Oravec van het Amerikaanse Weather Prediction Center. Daarnaast zijn er waarschuwingen uitgegaan voor mogelijke overstromingen. Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York, heeft de Nationale Garde gevraagd stand-by te zijn vanwege het noodweer. Verwacht wordt dat het vliegverkeer ernstige hinder zal ondervinden en dat mogelijk honderden vluchten geannuleerd zullen worden. Ook in Boston en de rest van Massachusetts wordt een flink pak sneeuw verwacht, tot 15 centimeter zelfs, waardoor reizen moeilijk wordt.