Winterspelen 30 januari 2018

00u00 0

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) besliste dat Rusland als land niet welkom is op de Paralympics in Pyeongchang in maart. Russische wintersporters mogen alleen onder bepaalde voorwaarden deelnemen als 'neutrale atleten', een voorwaarde die het IOC ook al oplegde voor de Winterspelen in februari. (VH)