Wintersolden geen succes 29 januari 2019

00u00 0

De wintersolden, die overmorgen ten einde lopen, zijn geen succes. Vooral het al bij al warme winterweer heeft ervoor gezorgd dat een stormloop op de koopjesrekken uitbleef. Meer dan de helft van de zelfstandige modehandelaars (57%) verkocht minder solden dan vorig jaar. Er is sprake van een daling met 7%. Gemiddeld blijven de winkels met een kwart van hun voorraad zitten. "Terwijl ze zelf al minder aangekocht hadden", zegt Isolde Delanghe van Mode Unie. Volgens haar speelt ook het veranderende koopgedrag van de consument een belangrijke rol. "We hopen dat de 35.000 jonge klimaatspijbelaars hun engagement ook omzetten in daden. Duurzame en kwaliteitsvolle kleding kopen in een fysieke winkel is immers een pak beter voor het milieu dan de fast fashion die online en veelal in het buitenland gekocht wordt en een lange, vervuilende weg moet afleggen via het wegvervoer."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN