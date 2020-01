Exclusief voor abonnees Wintersfeer in Damme verwelkomt al ruim 8.000 bezoekers 03 januari 2020

De derde editie van Wintersfeer in Damme, met

bloemencreaties van Frederiek Van Pamel en sfeer-

verlichting van Sam Van Maele, heeft al 8.079 be-

zoekers kunnen bekoren.

Daarmee zijn de cijfers van de voorbije twee edities

verpulverd. De editie 2018-2019 klokte af op 5.079

bezoekers. Wintersfeer in Damme vult het histori-

sche Sint-Janshospitaal en de aansluitende gebou-

wen van het voormalige rusthuis met bloemencrea-

ties van Frederiek Van Pamel. Buiten verwarmt Sam

Van Maele het historisch patrimonium met sfeerver-

lichting. Zondag 29 december was de topdag met

1.526 geïnteresseerden. <<Mocht de Damse Vaart later

deze winter nog dichtvriezen, dan is ons wintersei-

zoen compleet geslaagd>>, zegt schepen voor Toeris-

me Rik Strubbe. De bloemen en de sfeerverlichting

blijven nog tot en met zondag 5 januari.

