Exclusief voor abonnees Winterse neerslag HET WEER 27 februari 2020

00u00 0

Vandaag is het zwaarbewolkt en tijdens de ochtend trekt een actieve storing het land in. In het westen gaat het regenen, in het Vlaamse binnenland valt er natte sneeuw en ten zuiden van Samber en Maas gaat het sneeuwen. In de Hoge Venen wordt een laagje tot 15 centimeter gevormd. Het wordt koud bij maxima rond 3 of 4 graden.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis