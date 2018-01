Winterse buitjes HET WEER 19 januari 2018

Vandaag is het overwegend droog tijdens de voormiddag en best zonnig, vooral in het westen van het land. Na de middag zijn er opnieuw buitjes mogelijk met regen, korrel-hagel of natte sneeuw, maar op veel plaatsen blijft het droog. Maxima rond 5 graden en een matige zuidwestenwind. In de Hoge Venen is het kouder met sneeuwbuien.

