Winterse buien HET WEER 01 februari 2018

Vandaag warmt het na een vrij koude nacht ook overdag niet op. De maxima komen uit op 1 tot 4 graden in Hoog-België, en 5 tot 7 graden in Laag- en Midden-België. Na een droge en redelijk zonnige ochtend volgt winterse neerslag. We verwachten buien van regen of korrelhagel of korrelsneeuw. In de Hoge Venen zijn sneeuwbuien mogelijk. Tussen de buien door is er zeker ook ruimte voor wat zon. Er staat een matige wind uit het westen tot het zuidwesten.

