Winterse buien HET WEER 02 februari 2018

Vandaag wordt het erg wisselvallig, met een opeenvolging van winterse buien. Hoe dichter bij zee, hoe groter de kans op regen. En hogerop, in de Hoge Venen, valt er sneeuw. Elders zijn er ook buien mogelijk van natte sneeuw of korrelhagel. Tussendoor is het droog, maar bewolkt en meestal zonder zon. Maxima tussen 0 en 7 graden bij een koud aanvoelende, matige noordwestenwind. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en het wordt op de meeste plaatsen droog. Aan de kust zijn er nog een paar Noordzeebuitjes en in de Ardennen valt er wat sneeuw. Uiteindelijk ook enkele opklaringen. Minima tussen -1 graden op de Ardense Hoogten en 0 tot 2 graden in Vlaanderen. De komende dagen blijven we onder invloed van een koude depressie en wordt er polaire zeelucht aangevoerd. Vanaf zondag draait de wind en komt er drogere, continentale lucht aangevoerd.

