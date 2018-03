Winters koud weekend 17 maart 2018

Het weekend begint zwaarbewolkt. De voorbije nacht is er op sommige plaatsen al wat lichte sneeuw gevallen, en vooral in de ochtend en voormiddag kan er nog af en toe een sneeuwvlokje vallen. De hoeveelheden zijn beperkt. Na de middag blijft het meestal droog. Het is wel erg koud vandaag. De maxima komen nauwelijks boven het vriespunt uit, en op sommige plaatsen blijft het zowat de hele dag vriezen. Er staat een erg schrale wind uit het oosten-noordoosten.

