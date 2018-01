Winterbar breidt brunches uit 27 januari 2018

De Warmste Winter Wunderbar in De Schorre gaat zijn wekelijkse brunches op zondag voortaan ook op zaterdag organiseren. "De vraag blijkt groter dan het aanbod", zegt Guus van Zon van Bokaal. "Daarom gaan we in februari niet alleen op zondag, maar ook op zaterdag de brunches aanbieden. Op voorhand reserveren is wel verplicht." Wie wil deelnemen aan zo'n brunch, betaalt 25 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar eten mee aan 15 euro per persoon en kinderen tot 4 jaar eten gratis mee. Alle info is te vinden op de website www.deschorre.be.