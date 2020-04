Exclusief voor abonnees Winterbanden vervangen is essentiële herstelling 23 april 2020

Het crisiscentrum beschouwt het omwisselen van winter- naar zomerbanden voortaan als dringende reparatie. Dat staat te lezen in de nieuwste versie van de veelgestelde vragen. Het nationaal crisiscentrum stelt dat garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs alleen op afspraak open kunnen voor dringende reparaties. Ze moeten dan wel maatregelen van social dinstancing respecteren. Garages en bandencentrales mogen meerdere auto's en busjes tegelijk toelaten, op voorwaarde dat die met plexiglas van elkaar gescheiden zijn. Mobiliteitsclub VAB vindt het een zeer goede zaak dat bandenwissels weer mogelijk zijn, "want rondrijden met winterbanden bij warme temperaturen houdt extra risico's in". Winterbanden hebben een langere remweg en slijten sneller bij warm weer. 95% van de automobilisten heeft de banden dit jaar nog niet omgewisseld. (SRB)

