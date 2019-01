Wint Alaphilippe zijn eerste Monument? 09 januari 2019

"Dat is in ieder geval de hoop", zegt Julian Alaphilippe (26). De kleine Fransman begint zijn seizoen in Argentinië en Colombia, via de Strade Bianche bereidt hij zich voor op zijn eerste grote doel van het seizoen: Tirreno-Adriatico. "Daarna richt ik me op de Ardennen. Ik heb ondertussen begrepen dat je klassiekers niet zomaar wint, maar dat je dat moet 'leren'. De Waalse Pijl is gelukt, nu hoop ik dat Luik-Bastenaken-Luik aan de beurt is. 2018 was een ongelofelijk jaar voor de ploeg, maar ook voor mij. Ik wil veel blijven winnen, bijvoorbeeld ook een Monument." (BA/JDK)

