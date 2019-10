Exclusief voor abonnees Winst voor Dendoncker, Wuytens en Bolingoli 25 oktober 2019

Winst voor Leander Dendoncker en Wolverhampton gisteravond in Bratislava (1-2). De middenvelder kreeg rust en maakte pas in het slotkwartier zijn opwachting. Voor Stijn Wuytens was er wel een basisplaats bij AZ, dat met 6-0 won van Astana. De verdediger werd kort voor het einde van de match naar de kant gehaald.